Среда, 5 Сентября 2018 12:21

АрмИнфо. Пока в Армении не проанализировали, какое воздействие будут иметь на экономику республики санкции США в отношении России, но то, что они будут иметь воздействие, это однозначно. Такое мнение в беседе с журналистами выразил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян.

"Пока у возглавляемого мной Министерства нет полноценного представления об этом",- заявил министр, не пояснив, когда же специалисты полномочных структур будут иметь представление о предстоящих экономических процессах в республике.

При этом он заметил, что воздействие от американских санкций на экономику республики может быть не только негативным, но и в определенной степени позитивным с точки зрения создания новых возможностей, не пояснив каких именно.

Касаясь армяно-американских экономических отношений, Минасян заверил, что они вышли на качественно новый уровень. По его словам, правительство Армении в настоящее время прилагает усилия в направлении привлечения в экономику республики новых американских инвестиций. Он сообщил, что в настоящее время рассматриваются инвестиционные проекты на $1 млрд, из коих наиболее реалистичными являются программы, рассчитанные на $240 млн, которые планируется реализовать уже в ближайшем будущем. Некоторые проекты в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, как сообщил министр, уже находятся в стадии реализации. По его словам, США заинтересованы также в реализации программ в сферах здравоохранения и образования.