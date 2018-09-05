Среда, 5 Сентября 2018 12:20

АрмИнфо. Власти Армении должны отреагировать на заявления российских должностных лиц. Об этом в беседе с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллс, добавив, что хорошо знаком с заявлениями российского истеблишмента относительно ситуации в Армении. По его словам, США были и остаются сторонником полноценного и объективного раскрытия событий 1-го марта 2008 года при соблюдении всех правовых норм.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров на днях заявил, что Москва продолжает следить за "бурлящими" политическими событиями в Армении. В ответ на это премьер Армении Никол Пашинян ограничился шутливым ответом о том, что в Армении действительно очень жаркая погода. На аналогичное заявление Лаврова по ситуации в Армении, сделанное днями ранее, Пашинян предложил всем адаптироваться со сложившимися в республике реалиями.