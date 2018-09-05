Среда, 5 Сентября 2018 12:19

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки оказывают содействие правительству Армении в формировании благоприятной предпринимательской среды. Об этом 5 сентября на полях однодневной конференции, посвященной коммерческим возможностям франчайзинга, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Ереване Ричард Миллс.

По его словам, необходимо продолжать активную работу по улучшению бизнес - среды и инвестиционного климата, поскольку одна ошибка или один плохой закон могут отпугнуть инвесторов. "Я надеюсь, что вопрос атмосферы для бизнеса и инвестиций продолжит находиться в поле зрения правительства Армении", - сказал посол.

Отметим, что сегодня, 5 сентября в Ереване посольство США и московский офис коммерческой службы совместно с армянским банком IDBank провдят однодневную конференцию, посвященную коммерческим возможностям франчайзинга. "Сегодня будет положено начало многочисленным удачным сделкам. Надеюсь, что мероприятие создаст благоприятную почву для установления связей между американскими и армянскими предпринимателями. В этом случае посольство США отойдет в сторону, а вы будете развивать свой бизнес", - сказал на открытии конференции американский дипломат.

Конференция по фрайчайзингу призвана оказать содействие в установлении новых партнерских связях между предпринимателями Армении и США по таким вопросам, как мелкооптовая торговля, туризм. Вместе с представителями трех американских корпораций - Papa John's Pizza, Baskin Robbins и Domino's Pizza - в конференции принимают участие более 50 армянских бизнесменов и государственных чиновников. Представители американский корпорация представили свой концепт франчайзинга, ознакомились с особенностями предпринимательской среды Армении.