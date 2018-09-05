Среда, 5 Сентября 2018 11:12

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию

нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил накануне в ходе встречи с председателем Национального Собрания РА Ара Баблояном.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, приветствуя гостя, спикер парламента подчеркнул, что Армения придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, и выразил надежду, что этот визит будет способствовать развитию и углублению взаимодействия. Ара Баблоян отметил важность посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта в качестве основного формата переговорного процесса. "Основой урегулирования карабахского конфликта является признание и реализация права народа Арцаха на самоопределение", - сказал Ара Баблоян. При этом председатель НС РА выразил обеспокоенность в связи с закрытием офиса ОБСЕ в Ереване.

Коснувшись внутриполитических событий в Армении, спикер подчеркнул, что ранее выражал озабоченность по поводу некоторых внутриполитических вопросов и в этом контексте по его инициативе состоялись встречи с премьер-министром, президентом и омбудсменом Армении. В беседе с генсеком ОБСЕ Ара Баблоян подчеркнул, что проблемы должны решаться с соблюдением верховенства Конституции и подходить к политическому консенсусу в атмосфере соответствующих политических дискуссий.

Выразив благодарность за прием, генсек ОБСЕ подчеркнул, что целью визита является расширение и укрепление отношений и сотрудничества с Арменией. Он отметил, что, хотя офис ОБСЕ в Армении и прекратил свою деятельность, однако организация продолжит всеми возможными способами продвигать сотрудничество с Арменией. Подчеркнув эффективное сотрудничество между Арменией и БДИПЧ /ОБСЕ, генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что Бюро готово поддержать Армению в процессе избирательных реформ.