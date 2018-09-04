Вторник, 4 Сентября 2018 20:39

АрмИнфо. Армения придает важность сотрудничеству с ОБСЕ по европейской и региональной безопасности, и другим сферам, представляющим взаимный интерес. Об этом 4 сентября в ходе встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, Ереван готов к продолжению эффективного сотрудничества с этой международной организацией. Собеседники, указав на высокий уровень двустороннего взаимодействия, обсудили вопрос его углублении. Премьер-министр, представляя последние внутриполитические развития в стране, отметил, что они направлены на развитие демократии, верховенство закона, борьбу с коррупцией, проведение реформ в направлении внеочередных парламентских выборов. Никол Пашинян подчеркнул, что для правительства РА приоритетом является проведение более открытых, прозрачных и демократических выборов. Правительство отмечает важность сотрудничества в этом процессе с международными структурами, в том числе, с ОБСЕ, рассчитывая на ее техническую и экспертное содействие.

Томас Гремингер приветствовал имеющие место в стране процессы и заявил о готовности ОБСЕ оказать содействие правительству Армении в реализации повестки реформ.

Премьер-министр РА и генсек ОБСЕ коснулись и процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян подчеркнул важность активных усилий ОБСЕ и международной общественности в направлении превращения региона в более безопасную зону, отметив, что Армения

привержена исключительно мирному урегулированию конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.