Вторник, 4 Сентября 2018 20:38

АрмИнфо. 6-15 сентября Ереванский национальный театр оперы и балета имени А. Спендиаряна посетит Дубаи, где на сцене местного оперного театра представит премьеры оперы Жоржа Бизе "Кармен" и Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта".

Опера "Кармен" (режиссер - Нарине Степанян) в современном стиле будет представлена в течение трех дней подряд - 6,7 и 8 сентября. В постановке будут заняты сопрано Карине Бабаджанян (Кармен), тенор Оганес Айвазян (Дон Хосе), Мэри Мовсисян (Микаэла), Геворк Акопян (тореадор Экамилио) и другие известные солисты, а также оперный хор. Дубайские зрители увидят впечатляющие костюмы от дизайнера Кристины Аветисян и сцену от ведущего художника Аветиса Барсегяна. Дирижером оркестра будет Кристофер Окасек (США).

" Я имею честь выступить с потрясающими артистами и представлять мою родину - Армению. Хочу отдельно поблагодарить министра по делам

культуры, молодежи и социального развития ОАЭ шейха Нахайян Бин Мубарак Аль Нахайяна, при содействии которого состоятся наши представления в Дубае", - отметил директор и художественный руководитель театра Константин Орбелян.

Опера "Волшебная флейта" Моцарта будет представляться 13,14 и 15 сентября. Дизайнером костюмов является всемирно известный дизайнер Алберто Спаги. Постановщиком оперы является Паоло Мичикен. Исполнителями будут лауреаты международных конкурсов Липарит Аветисян, Джульетта Алексанян, Алина Пахлеванян и другие известные солисты театра.

Руководитель оперного театра Дубаи Джаспер Хопен заметил, что благодаря армянскому театру зритель сможет оценить две знаменитые оперы. Дубайская опера находится в самом сердце города и дает возможность наилучшим образом представить любую постановку.