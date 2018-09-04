Вторник, 4 Сентября 2018 20:38

АрмИнфо. Армения стала участницей предпринимательской программы "Творческая мысль " (Creative Spark), целью которой является содействие реформам в сфере высшего образования и развитие предпринимательских навыков в творческой области. В реализуемой при содействии Британского Совета программе принимают участие 7 стран, в том числе и Армения.

Как передает пресс-служба Министерства образования и науки РА, старт программы был дан сегодня, 4 сентября с подписания трехстороннего меморандума, под которым свои подписи поставили министр образования и науки Араик Арутюнян, министр культуры Лилит Макунц и директор армянского филиала Британского Совета Аревик Сарибекян. Подчеркнув важность инициативы, Араик Арутюнян отметил, что особенно в сфере образования искусству развитие предпринимательских способностей является необходимостью. "Эта инициатива важна и с той точки зрения, что мы в сфере искусства, имея большие успехи, не обладаем возможностями коммерциализации и специалистами, занятыми в торговле. В этом смысле соответствующие знания и навыки очень важны для развития отрасли", - сказал министр образования и науки.

В свою очередь, глава Минкульта РА Лилит Макунц подчеркнула, что ведомство содействует творческому предпринимательству и любой мысли, направленной на развитие мысли. "Сделаем все для успеха проекта", - сказала министр.

Директор армянского филиала Британского Совета Аревик Сарибекян подчеркнула, что поддержка образования и культуры является одним из их приоритетов, и в этом смысле программа уникальна, поскольку она объединяет обе сферы и способствует решению общих проблем.

Пятилетняя программа Creative Spark основана на лидирующем опыте Великобритании и может способствовать сотрудничеству между высшими учебными заведениями в Армении и Великобритании. Первым из трех компонентов предусмотрено создание 22 центров творческого предпринимательства в семи странах. Второй компонент касается обучения студентов и творческих предпринимателей соответствующими навыками, обмена опытом и мыслями. Третий компонент направлен на тематическое обучение английскому языку.