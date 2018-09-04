Вторник, 4 Сентября 2018 18:59

АрмИнфо. В нашей стране люди не делятся на "черных" и "белых", нет понятий мое и твое, нельзя ставить людей по разные стороны баррикад, от имени народа имеет право говорить только сам народ, путем выборов. Об этом 4 сентября в беседе с журналистами завила кандидат в мэры Еревана Наира Зограбян, коснувшись недавнего заявления кандидата в мэры от блока "Мой шаг" Айка Марутяна, который заявил, что все, кто выберет его являются "белыми, а остальные черными".

Депутат отметила, что кандидат от блока "Мой шаг" Айк Марутян впоследствии извинился и отметил, что он неверно выразил свою мысль. "Мы слышали заявления "Против нас нет игры" и "Кто не с нами, тот против нас" в 90-уые годы, и именно подобные подходы поставили страну перед тупиком. Однако, учитывая тот факт, что у Марутяна нет опыта в политике, предлагаю быть к нему снисходительными", - подчеркнула Зограбян.

Отметим, что второго сентября в ходе предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана, кандидат от блока "Мой шаг", руководителем которого является премьер- министр Армении Никол Пашинян, комедийный актер Айк Марутян заявил, что против их команды "нет игры" и те, кто их не выберет, являются "черным". За данное заявление Марутян подвергся жесткой критике в соцсетях. Оппоненты Марутяна за пост главы Еревана также подвергли его жесткой критике.

Напомним, что вчера на данное заявление прореагировал также экс-министр обороны Виген Саркисян. Саркисян заметил, что подобным заявлением Марутян продемонстрировал свою политическую несостоятельность. Экс-министр обороны подчеркнул, что никто не имеет права делить ереванцев на "черных" и "белых". Саркисян заявил, что подобное поведение является оскорбительным, не только для других участников предвыборной кампании, но для всей общественности, в том числе и для тех, кто по той или иной причине хотел проголосовать за Марутяна. Более того, по мнению экс-министра обороны, подобное высказывание также является серьезной проблемой с точки зрения распространения демократических ценностей в нашей стране, укрепления институтов и проведения свободных выборов. В заключении Саркисян заявил, что уважающий себя кандидат, в подобной ситуации, видел бы только один выход - представить самоотвод.

Сегодня де премьер Никол Пашинян - лидер команды Марутяна, заявил, что его слова, скорее, были недоразумением.