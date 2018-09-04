Вторник, 4 Сентября 2018 18:58

АрмИнфо. Если жители столицы Армении изберут меня мэром Еревана, готова посвятить себя всю без остатка этой ответственной должности. Об этом сегодня заявила кандидат на пост мэра Еревана от партии "Процветающая Армения", депутат Наира Зограбян.

"Самое главное для нас оправдать ожидания ереванцев, мы будем стремиться к этому. У меня есть опыт в политике, но, конечно же, нет опыта в таких сферах как коррупция, откаты, взяточничество и т.д. Хочу сказать одно, в случае моего избрания на должность мэра Еревана, больше никто и ничего не украдет у жителей столицы. В этом вопросе я буду гораздо жестче и принципиальнее представителей силовых структур", - отметила Зограбян.

Депутат также подчеркнула, что есть инвесторы, которые связавшись лидером ППА Гагиком Царукяном, готовы осуществлять вложения, таким образом, решив все основные проблемы города. "В частности, я имею ввиду - вопрос вывоза мусора, озеленения, проблемы транспортом и др. Если бюджета города будет недостаточно, то можно сделать многое при помощи инвесторов. Жители Еревана лучше всех знают основные проблемы, и понимают насколько важно их решение. Мы никогда не раздавали предвыборные взятки и выступаем исключительно за свободные и честные выборы. Если вы проголосуете за меня, я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас, если нет, то я первая поздравлю победившего кандидата. Для меня самое главное, чтобы в этот раз своего мэра действительно выбрали жители столицы", - заключила Зограбян.

Позднее в беседе с журналистами кандидат в мэры отметила, что призывает всех кандидатов мэры Еревана выступить с единым обращением к избирателям, чтобы ереванцы увидели, что кандидаты не противники. "Жители столицы должны осознать, что мы идем на честные и открытые выборы, единственным победителем в которых будут ереванцы>, - заключила Зограбян.

Отметим, что на предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать блок "Луйс", блок "Мой шаг", партия "Реформисты", партия "Наследие", партия "Процветающая Армения", партия АРФ "Дашнакцутюн", блок "Ереванская общественность", партия "Айк", демократическо- либерального союза Армении, партия "Еркир Цирани", партия "Демократический путь", партия "Оринац Еркир", блок "Ереванцы". Напомним, что Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.