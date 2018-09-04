Вторник, 4 Сентября 2018 18:56

АрмИнфо. Лидер блока "Царукян", депутат- предприниматель Гагик Царукян утверждает, что ни он, ни его окружение никогда не выступали против воли народа, а напротив всегда поддерживали его во всех стремлениях. Об этом Царукян заявил в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о его возможной причастности к событиям 1 марта 2008 года, когда при столкновении сил правопорядка и демонстрантов погибли 10 человек.

"Тот, кто распространяет слухи о моей причастности или причастности моих людей к данным событиям, является аморальным человеком, Царукян всегда находился рядом с народом и поддерживал его. Если я участвовал во всем этом, то пусть меня публично расстреляют", - выразил готовность Царукян.

На вопрос относительно того, нет ли у бизнесмена обеспокоенности оказаться в центре скандала на фоне последних разоблачений, "героями" которых стали крупные предприниматели и известные политики, депутат заявил: ''Последние 10 лет полномочные структуры только и делают, что пытаются найти в моих предприятиях злоупотребления, но если они не были обнаружены раньше, то нет поводов опасаться этого и сейчас". На замечание журналистов о том, что Царукян раньше "дружил" с властями, поэтому его не "трогали", предприниматель заметил: "Если это так, то почему в 2015 году 639 соратников Царукяна были арестованы, а люди в масках с автоматами больше полутора лет проверяли мои структуры? О каком сговоре может идти речь?" Отвечая на вопрос о возможной консолидации в правящий блок после предстоящих парламентских выборов, Царукян отметил, что время покажет. На вопрос же о том, с кем будет сотрудничать он перед предстоящими выборами - вторым президентом Робертом Кочаряном или премьер-министром Николом Пашиняном, бизнесмен ответил: "Придет время, решим. Не понимаю о чем речь? Сегодня мы сотрудничаем с правительством в "весьма теплой обстановке". Если между политическими силами возникают конфликты, мы быстро их решаем", - подчеркнул Царукян.