Вторник, 4 Сентября 2018 18:53

АрмИнфо. Все общественные служащие и занимающие должности лица обязаны возвращать государству подарки стоимостью свыше 75 тысяч драмов ($150). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции РА.

Согласно источнику, требование о возврате подарков свыше 150 тысяч драмов исходит из положений закона "Об общественной службе", вступившего в силу 23 марта 2018 года. Причем, речь идет о подарках не только внутри страны, но и в ходе зарубежных поездок. При превышении указанной суммы подарки считаются собственностью Республики Армения или общин. Занимающие общественную должность лица и общественные служащие обязаны в установленном правительством порядке заявить о получении подарков. Учет подарков и порядок их возвращения определяет правительство Армении.