Вторник, 4 Сентября 2018 18:51

АрмИнфо. Программа, которую представляет партия "Процветающая Армения" на выборах в Совет старейшин Еревана разработана с ведущими международными экспертами на основе лучшего зарубежного опыта. Об этом 4 сентября заявил глава партии "Процветающая Армения" и блока "Царукян", депутат- бизнесмен Гагик Царукян.

"Хочу отметить, что наши слова никогда не расходятся с делом. Из проблем, которые есть в Ереване, мне хотелось бы выделить проблему с транспортом, лифтами и озеленением города. Также мы особое внимание уделим строительству жилых зданий для наших сограждан. Мы будем строить социальное жилье по более низким, нежели рыночные ценам", - заявил Царукян.

Председатель ППА в контексте недавнего заявления кандидата в мэры от блока "Мой шаг" Айка Марутяна о том, что все те, кто поддерживает блок являются белыми, остальные - черными, заметил: " Мы не делим ереванцев на "своих и "чужих", все мы едины. И мы все хотим жить в городе, которым можно гордиться".

Глава партии "Процветающая Армения" также подчеркнул, что он выступает против избирательных взяток. "Наша партия никогда не раздавала взяток, мы всегда выступали за честную организацию выборов. И сейчас, 6 сентября, когда в Парламенте будет обсуждаться закон об ужесточении ответственности за предвыборную взятку, блок "Царукян" проголосует "за" этот проект. В ходе этих выборов свое решающее слово скажут именно ереванцы, а не деньги", - заявил Гагик Царукян.