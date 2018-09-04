Вторник, 4 Сентября 2018 17:33

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выразил обеспокоенность в связи с сарказмом премьер-министра РА Никола Пашиняна в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

В ответ на заявление Лаврова о том, что Россию тревожит все еще бурлящая ситуация в Армении, Пашинян сегодня заметил: "Ну да, действительно, сегодня очень жаркая погода".

"Подобный сарказм со стороны первого лица государства, адресованный главе МИД союзнической страны, может иметь очень непредсказуемые и далеко идущие негативные последствия. Пашинян и раньше допускал некорректные с точки зрения дипломатического лексикона высказывания в ответ на заявление главы МИД России, предлагая ему и всем другим адаптироваться со сложившейся в Армении ситуацией, результатом чего стала нынешняя натянутость в армяно-российских отношениях",- заявил Шармазанов, посоветовав премьеру не упражняться в остроумии при выстраивании внешнеполитических отношений.

"Я понимаю, что в окружении нынешнего премьера есть много актеров, юмористов, и он волен шутить на разные темы в узком кругу своих

соратников, но не в ответ на серьезнейшие заявления серьезных мировых политиков. Вы уже не оппозиционный деятель г-н Пашинян, вы лидер страны, чье каждое слово имеет вес и большое значение для будущего государства",- заметил вице-спикер.