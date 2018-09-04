Вторник, 4 Сентября 2018 17:32

АрмИнфо. Вопросы армяно-белорусского взаимодействия, а также развития межпарламентских контактов обсудили в ходе встречи 4 сентября вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов и посол Беларуси в РА Игорь Назарук.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НС Армении, Шармазанов отметил важность сотрудничества законодательных органов на международных парламентских площадках, в частности, в рамках ПА ОДКБ. "В деле обеспечения безопасности Армении ОДКБ играет ключевую роль", - сказал вице-спикер армянского парламента.

В тоже время Шармазанов проинформировал, что в октябре текущего года в Ереване пройдет международная научная конференция, посвященная 75-летию битвы под Сталинградом и Курском.

Посол Беларуси в свою очередь отметил важность организации научных конференций, и подчеркнул, что обязательно примет участие в этом мероприятии.

Собеседники также обсудили вопросы повестки предстоящего осенью в Минске заседания армяно-белорусской межпарламентской комиссии, отметив важность обсуждения вопросов по героизации фашизма и нацизма.