Вторник, 4 Сентября 2018 17:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении, лидер движения "Мой шаг" Никол Пашинян прокомментировал заявление кандидата в мэры Еревана от одноименного блока Айка Марукяна, который разделил армянское общество на черных и белых (белые сторонники движения, черные его противники ред.) и заявил, что против них нет игры. Пашинян в беседе с журналистами назвал неудачными формулировки Марутяна.

<Возможно, это было недоразумение. Думаю, что любое наше заявление должно укладываться в логику революции любви и согласия. Поэтому я считаю, что мы должны говорить о более ярких цветах, чем черный и белый>, - сказал Пашинян.