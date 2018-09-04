Вторник, 4 Сентября 2018 17:31

АрмИнфо. Посол Армении в Египте Армен Мелконян встретился с министром по вопросам миграции этой страны Набилой Макрам.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи армянский дипломат представил богатый опыт Армении по взаимодействию с диаспорой, сохранению национальной идентичности за рубежом и национальной консолидации с целью обеспечения процветания Родины.

В свою очередь Макрам высоко оценила весомый вклад армянской общины Египта в общественную жизнь страны.

Стороны обсудили перспективы взаимодействии по вопросам диаспоры как в двустороннем, так и многостороннем форматах, обменялись мнениями по осуществлению практических шагов в этом направлении и перспективах активизации контактов.