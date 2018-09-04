Вторник, 4 Сентября 2018 17:31

АрмИнфо. В Европейской школе "Восточного партнерства", которая была официально открыта в Тбилиси сегодня Еврокомиссаром по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом, будут обучаться студенты из Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

"Армяне в числе 30 студентов, получивших стипендии, будут обучаться в Европейской школе "Восточного партнерства" в Тбилиси", - говорится в сообщении ЕС в РА.

Отметим, что сегодня в Тбилиси состоялась торжественная церемония открытия Европейской школы "Восточного партнерства". Ее открыли Еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Европейская школа впервые создана за пределами стран ЕС. Она рассчитана на студентов из всех шести стран <Восточного партнерства> - Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины и Молдовы. В Брюсселе и Тбилиси считают, что данный проект является одним из важнейших практических результатов программы в сфере образования.

По оценке Йоханнеса Хана, открытие школы в Грузии стало отражением ее европейских устремлений и выражением приверженности европейской идее. Еврокомиссар добавил, что эта школа позволит не только получить хорошее образование, но и расширить понимание европейских ценностей среди молодежи. Он выразил надежду на то, что проект окажется успешным, поскольку в будущем ЕС планирует открыть Европейские школы и в других странах соседнего региона.