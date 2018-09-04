Вторник, 4 Сентября 2018 17:30

АрмИнфо. Министр Юстиции Армении Артак Зейналян в ходе встречи с посолом Грузии в РА Гeoргием Саганелидзе высоко оценил уровень многоотраслевого сотрудничества между двумя странами и констатировал наличие серьезного потенциала для углубления взаимодействия.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста, Зейналян отметил важность периодического проведения армяно-грузинского форума, что дает возможность обсудить вопросы правовой сферы, а также посредством обмена опыта содействовать быстрому решению проблем.

В свою очередь посол Грузии подчеркнул, что в Тбилиси придают важное значение успехам, достигнутым Арменией.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия двух стран в сфере юстиции.