Вторник, 4 Сентября 2018 16:41

АрмИнфо. Интервью заместителя министра труда и социальной политике Болгарии Зорницы Русиновой ИА АрмИнфо

Г-жа Русинова, расскажите немного о целях своего визита в Ереван?

Основная цель моего визита в Армению, участие в конференции “Во имя сохранение единства семьи”, организованной UNICEF при содействии посольства Болгарии в РА. Мы поделимся тем опытом, которым обладает Болгария в вопросу закрытия специальных учреждений, где содержатся дети.

Болгария еще в 2010 году взяла на себя обязательство закрыть в стране все учреждения, где содержатся дети. Этот процесс будет осуществлен в два этапа, первый из которых мы уже завершили не так давно, второй находится в процессе реализации, и надеемся, что нам удастся полностью завершить проект к 2025 году.

Эта реформа, направленная на закрытие спецучреждений для детей имеет важное значение для нас, поскольку предоставляет возможность детям получить достойное образование и трудоустроится в последующем. Кроме того, этот проект позволяет создать систему по более эффективному контролю процесса по организации ухода за детьми. Благодаря содействию правительства Болгарии, международных организаций и гражданского общества мы смогли разработать программу, согласно которой, в стране закрываются все специализированные учреждения, где содержатся дети. Это в основном касается учреждений, расположенных в труднодоступных местностях страны и отдаленных селах. Мы полагаем, что дети должны содержатся не в таких учреждениях, а в семьях, или хотя бы в условиях приближенных к семейным, где они смогут почувствовать семейное тепло и уют. Нам уже удалось перевести порядка 90 % детей, содержащихся в подобных специализированных учреждениях в условия, приближенные к семейным, 70 % вышеуказанных учреждений в Болгарии уже закрыты, около 30 % планируем закрыть до 2025 года.

В Болгарии специализированные учреждения находились в отдаленных селах, далеко от медучреждений, что изолировало детей от общества, ограничивало их возможности. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Их пребывание в подобных учреждениях, затрудняет уход за ними. Считаю положительным, что нам удалось закрыть преобладающее большинство подобных заведений. Сегодня, уже около 1500 детей живут в семьях, проживающих рядом с городами, что позволяет им посещать школы, медучреждения.

Полагаю, что сотрудничество между Болгарией и Арменией в этой сфере будет очень полезным, так как наши страны стремятся обеспечить для детей лучшие условия и будущее. Полагаю, что опыт, который приобрела Болгария, в том числе и на собственных ошибках, будет полезен для наших армянских коллег.

Вы, как человек, непосредственно вовлеченный в этот процесс и не понаслышке знающий о проблемах в этой сфере, как оцениваете ситуацию в Армении?

Полагаю, что в Армении заложено хорошее начало. Но, вы должны осуществить три ключевых действия: во-первых, необходимо разработать очень хороший план действий в этой сфере, который будет стабильным вне зависимости от того, останется ли прежнее правительство или нет. Во-вторых, установить хорошие отношения с общественными организациями, которые смогут оказать финансовое содействие по уходу за детьми. И последнее – для получения общественного содействия нужно наладить хорошие отношения со СМИ. Мы уже 8 лет работаем в этом направлении, программа запланирована до 2025 года и надеемся, что Армения также пойдет по этому пути и достигнет успеха.

Какова вероятность успешной реализации указанного Вами проекта в Армении на фоне внутриполитических изменений и готова ли болгарская сторона оказать содействие на этом пути?

Именно в этом заключается цель моего визита. Мы, совместно с UNICEF будем содействовать Армении в этом вопросе. Но, безусловно, нужно и содействие правительства. Уже разработанные программы очень важны и они призваны обеспечить связь с общественностью.

В рамках вашего визита в Армению были ли встречи с высокопоставленными армянскими чиновниками, и если да, каковы их результаты?

Одной из целей визита является встреча с министром труда и по социальным вопросам Армении, с которым планируется обсуждение ряда важных вопросов. Считаем важным обсуждение вопроса, связанного с трудовой мобильностью. В Болгарии много рабочих мест, особенно в сфере туризма, где армяне могут трудоустроиться. Считаю также важным развитие экономического направления. Мы намерены предпринять шаги в этом направлении.

В каких еще сферах могут быть востребованы кадры из Армении?

Уровень безработицы в Болгарии сократился и достиг 5 % порога, поэтому, сегодня в нашей стране достаточно рабочих мест, которые можно занять. Безусловно, на первом месте находится сфера туризма, у нас популярен как летний, так и зимний туризм. Кроме того, Болгария нуждается в высококвалифицированных специалистах сферы IT, поскольку у нас сегодня идет активное строительство, есть также необходимость в высококлассных инженерах и технологах. Важно обеспечить трудовую мобильность между Арменией и Болгарией.

Туризм стимулирует наличие прямого авиасообщения. Ежегодно, летом между двумя странами осуществляются чартерные рейсы. Но, как известно, уже несколько лет Армения и Болгария ведут переговоры по открытию прямого регулярного рейса из Софии в Ереван, есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

Безусловно, обсуждения по этому вопросу были. Было бы очень хорошо, если бы рейс все же открылся, так как это будет способствовать активизации трудовой мобильности, развитию сферы туризма, стимулированию контактов между людьми.

Расскажите не много о ваших впечатления от поездки в Армению, попробовали ли Вы нашу кухню, и что больше всего понравилось?

Только начала знакомиться с вашей кухней, еще не успела попробовать. Но, поскольку у Армении и Болгарии есть общие исторические корни, полагаю, что у нас будут вкусовые общности. Практически уверена, что стану другом Армении. Это мой первый визит в Армению, но думаю, что явно не последний. Также очень наслышана об армянских сладостях, обязательно попробую.