Вторник, 4 Сентября 2018 16:05

АрмИнфо. Конгресс евразийских СМИ пройдет 5-8 сентября в пригороде Алматы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Евразийского банка развития. В конгрессе примут участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР.

Пленарное заседание будет посвящено координации макроэкономической политики, вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах, а также инвестиционному взаимодействию стран ЕАБР и роли институтов развития на евразийском пространстве.

Запланирован также ряд панельных дискуссий, где будут обсуждаться развитие партнерства между ЕАЭС и другими интеграционными блоками, формирование евразийского информационного пространства, а также роль ЕАБР как финансового механизма евразийской интеграции. Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.