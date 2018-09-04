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АрмИнфо. Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил индустриальную зону города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе посещения Глава государства был проинформирован о результатах деятельности и перспективных планах развития индустриальной зоны Алматы. Нурсултан Назарбаев ознакомился с производственным циклом завода ТOO «КМК Investment» по изготовлению высокотехнологичной кабельно-проводниковой продукции, а также осмотрел образцы выпускаемых изделий. Обращаясь к рабочим предприятия, Президент Казахстана отметил важность применения в производстве современных технологий и оборудования, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию европейского качества.
|Премьер-министр РА: Армения привержена исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Театр оперы и балета имени А. Спендиарова выступит с двумя премьерами в Дубае
|Армения стала участницей программы Creative Spark
|Наира Зограбян: У Айка Марутяна нет опыта в политике, поэтому давайте будем к нему снисходительными
|Наира Зограбян: Мы идем на честные и справедливые выборы, единственным победителем которых будут ереванцы
|Царукян: Если я участвовал в событиях 1 марта 2008 года, пусть меня публично расстреляют
|Все общественные служащие и занимающие должности лица обязаны возвращать государству подарки стоимостью свыше 75 тысяч драмов
|Гагик Царукян: Представители нашей партии никогда не раздавали взяток, мы всегда выступали за честные выборы
|МИД Армении: Для прогресса в урегулировании карабахского конфликта важно формирование атмосферы доверия
|Шармазанов выразил обеспокоенность в связи с сарказмом Пашиняна в ответ на заявление Лаврова
|Шармазанов: В деле обеспечения безопасности Армении ОДКБ играет ключевую роль
|Пашинян прокомментировал скандальное заявление Марутяна: Возможно это было недоразумение
|Посол Армении провел переговоры с министром по вопросам миграции Египта
|В Европейской школе "Восточного партнерства" будут обучаться и студенты из Армении
|Посол Грузии: В Тбилиси придают важное значение успехам Армении
|Никол Пашинян распорядился в соответствии с законом организовать в УИУ пресс-конференцию Шанта Арутюняна
|Артур Ванецян уйдет в подполье
|Никол Пашинян: Разговоры о президентстве Левона Тер-Петросяна абсурдны
|Пашинян: Я уже успел достаточно хорошо узнать Путина
|Артур Ванецян: Тарон Маркарян будет допрошен по делу о злоупотреблениях в фонде "Ереван"
|Глава СНБ выдвинут на пост председателя Федерации футбола Армении
|Никол Пашинян: Проблему, связанную с низкими зарплатами в госаппарате, мы должны решить все вместе
|Новоназначенный посол Армении и президент Франции обсудили госвизит Макрона в Ереван
|Армавирские виноградари перекрыли трассу Армавир-Ереван и требуют пересмотра цены закупа винограда
|Песков анонсировал дату встречи Путин-Пашинян
|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
|Армения и Япония обсуждают перспективы сотрудничества
|В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО НКР Вазген Хачатрян
|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
|ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван"
|Адвокат: Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию на ежегодное медобследование
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили перспективы сотрудничества
|Партия "Наследие" призывает силы, участвующие в ереванских выборах, разработать общие подходы по их проведению
|Армен Саркисян отозвал посла Армении в Украине с занимаемой должности
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
|Армен Саркисян: Внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны
|Лавров: Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить"
|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
|Таро Коно: Япония решила либерализовать визовый режим с Арменией
|Министр ИД Японии: Для меня большая честь способствовать развитию дипломатических отношений с Арменией
|Роберт Кочарян покинул Армению
|Глава МИД Армении анонсировал открытие прямого рейса между Ереваном и Токио
|Виген Саркисян Айку Марутяну: В самом начале предвыборной кампании вы продемонстрировали свою политическую несостоятельность
|Эрдоган: Турция продолжит вносить посильный вклад в урегулирование карабахского конфликта с учетом "территориальной целостности" Азербайджана
|Глава МИД Японии посетил "Цицернакаберд"
|В рамках дела по событиям 1 марта предъявлены обвинения некоторым руководителям Полиции РА
|Пашинян обратился к проблеме уборки мусора в Ереване
|Лавров: России важно услышать, как новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране
|Пашинян надеется на скорейшую либерализацию визового режима с ЕС после бархатной революции в Армении
|Сотрудники торгового центра "Аринч мол" вышли на акцию протеста, требуя снижения цен на импортируемую одежду
|Пашинян: Пока рано делать окончательных выводов относительно деятельности "Лидиан Армения"
|В ближайшее время предусмотрена встреча Пашинян-Путин
|Азербайджанские ВС накануне вновь открыли огонь в направлении приграничных армянских сел Воскеван и Баганис
|Пашинян работает над конституционными поправками по самороспуску парламента
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