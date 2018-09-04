Вторник, 4 Сентября 2018 15:00

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил министру юстиции Артаку Зейналуяну в надлежащем порядке организовать пресс-конференцию приговоренного к 6 годам лишения свободы за сопротивление представителю власти с применением насилия Шанта Арутюняна. Как заметил в беседе с журналистами Пашинян, он не видит никаких проблем в общении Арутюняна с представителями СМИ.

Ранее Пашинян во время прямого эфира по Facebook заявил, что предложил Арутюняну изменить меру его пресечения с полусвободного режима на свободный, но последний отказался, требуя безоговорочного оправдания. Однако Пашинян заявил, что не намерен наподобие прежних властей управлять деятельностью судебной власти, которая должна действовать независимо от исполнительной власти.

В ответ на это Шант Арутюнян попросил власти предоставить ему возможность провести в УИУ пресс-конференцию, заявив, что воспримет отказ, как продолжение методов работы прежнего режима, который отказывал ему в общении со СМИ. В этой связи с заявлением выступила также группа "Сасна црер", которая потребовала незамедлительного оправдания и освобождения Арутюняна, подчеркнув, что для этого есть все правовые основы. "Все остальные объяснения являются попыткой бросить пыль в глаза общественности",- говорилось в заявлении.

Сын же Арутюняна Шаген дал властям время на освобождение своего отца до 7 октября. В противном случае, заверил он, процессы будут неожиданными.