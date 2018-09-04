Вторник, 4 Сентября 2018 14:16

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян намерен пересмотреть публичный метод своей работы.

"Я изначально отмечал, что не считаю правильным публичный метод работы СНБ. Однако, исходя из сложившейся ситуации, высокого общественного интереса, в начале моего пребывания на посту главы СНБ я был вынужден придерживаться открытого метода работы. Но сейчас, я прошу вас постепенно привыкнуть к тому, что публичная часть моей работы будет сокращаться - я больше не буду часто выступать и давать интервью. Я буду говорить о работе, но в рамках дозволенного", - пояснил Ванецян.

Именно этим он объяснил и то, что в СМИ все меньше стала появляться информация о громких разоблачениях со стороны СНБ. "Дело не том, что Служба национальной безопасности в последнее время бездействует, просто мы не публикуем раскрытые нами дела, так будет и впредь",- отметил он. По словам Ванецяна, человек занимающий должность главы СНБ, не должен быть слишком публичным.