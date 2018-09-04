Вторник, 4 Сентября 2018 13:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян счел абсурдным публикации в прессе о том, что он в должности президента страны видит Левона Тер-Петросяна.

"Давайте не будем говорить об абсурдных вещах. Президент страны был избран в марте этого года сроком на 7 лет", - отметил Пашинян в беседе с журналистами.

Отметим, что в последнее время в прессе появились публикации о том, что Никол Пашинян намерен заменить действующего президента страны Армена Саркисяна на первого президента республики Левона Тер-Петросяна. Согласно данной публикации, о желании премьера сместить Армена Саркисяна было известно довольно давно, после "бархатной революции". Однако, сейчас, казалось бы, для осуществления данного плана сложились благоприятные условия.

Напомним, что никто так и не увидел представленного Николу Пашиняну заявление Саркисяна об отказе от гражданства Великобритании.