Вторник, 4 Сентября 2018 13:57

АрмИнфо. Телефонное поздравление главы России Владимира Путина второму президенту Армении Роберту Кочаряну в связи с его днем рождения не имело политического подтекста, это необходимо рассматривать в плоскости человеческих, дружеских отношений. Об этом в беседе с журналистами заверил премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнув, что уже успел хорошо познакомиться с Путиным и понять манеру его общения.

"Я уже успел узнать Путина (Пашинян и глава России встречались два раза), и могу сказать, что он очень дорожит человеческими отношениями и поддерживает их как с представителями действующих, так и бывших властей различных стран. К примеру, на фоне довольно натянутых отношений со странами ЕС Путин, тем не менее, принял участие в свадьбе главы МИД Австрии",- отметил он. Касаясь своего предстоящего 8 сентября визита в Россию, Пашинян заверил, что в ходе встречи с Путиным будет обсужден весь спектр российско-армянских отношений.

Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что внутриполитическая ситуация в Армении все еще кипит, Пашинян пошутил: "Ну да, сегодня довольно жаркая погода".

Отметим, что 31 августа президент России Владимир Путин поздравил по телефону второго президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения. Сообщение о телефонном разговоре, несмотря на его неформальных характер, было размещено на официальном сайте Кремля. Днями ранее, обвиняемый в свержении конституционного строя в Армении Кочарян дал интервью российской телекомпании НТВ и государственной телерадиокомпании "Спутник". С неоднозначными заявлениями по последним процессам в Армении выступил также глава МИД России Сергей Лавров. Все это стало основой для муссируемого в политических и экспертных кругах мнения о натянутости в армяно-российских отношениях и поддержке Кремля Кочаряну.