Вторник, 4 Сентября 2018 13:14

АрмИнфо. Бывший мэр Еревана Тарон Маркарян будет допрошен в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в фонде "Ереван". Об этом 4 сентября в беседе с журналистами завил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

"День допроса назначит следственная группа", - заявил Ванецян, подчеркнув, что не вмешивается в ее дела.

Отметим, что 13 июля в Службу национальной безопасности поступило сообщение от граждан В.Г. и А.Х. о том, что должностные лица мэрии Еревана взамен на предоставление соответствующих разрешений на застройку и оформление имущества, помимо предусмотренных законом платежей, обязали их перечислить в фонд <Ереван> крупные суммы. В ходе подготовки материалов выяснилось, что часть полученных из рук в руки под вышеотмеченным предлогом денежных средств не поступила на счета фонда и была расхищена. На основании сообщений о преступлении в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и п.1.1 ч.2 ст.178 (мошенничество, совершенное с использованием должностного положения) УК Армении. В расположенном в административном здании мэрии Еревана офисе фонда "Ереван" в рамках уголовного дела были проведены обыски. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения обстоятельств сбора денег с граждан, направлений и целесообразности расходов, а также их законности.