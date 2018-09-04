Вторник, 4 Сентября 2018 12:57

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян выдвинут на пост председателя Федерации футбола Армении (ФФА). Об этом 4 сентября в беседе с журналистами заявил сам Артур Ванецян.

Он отметил, что его кандидатуру выдвинули все клубы, участвующие в чемпионате Армении. Ванецян заверил, что сможет совмещать посты главы СНБ и руководителя ФФА. "Время покажет, что одно не будет мешать другому. Работа как в системе безопасности, так и в федерации не пострадает", - отметил Ванецян.

Глава СНБ также подчеркнул тот факт, что он уже изучил данную сферу, и у него есть программы, которые он намерен осуществить. Данные программы, по словам Ванецяна, он намерен представить в день выборов руководителя ФФА.

Он также подчеркнул, что считает первоочередным развитие молодежного футбола, и для этого есть все возможности и ресурсы. "Федерация футбола довольно самодостаточная структура. И если мы будем правильно использовать наши ресурсы, мы сможем приумножить все то, что имеем", - подчеркнул Ванецян.

Глава СНБ также заметил, что он уже встречался с руководителями клубов, принимающих участие в чемпионате Армении.

Отметим, что еще 19 июля директор СНБ Артур Ванецян заявил, что готов обсудить свое выдвижение на пост руководителя ФФА только в том случае, если представители футбольного мира меня заверят, что не будут против данного решения", - пояснил он. Недовольные стилем работы Айрапетяна футбольные клубы сразу же откликнулись на заявление директора СНБ. Они начали выступать с заявлениями о поддержке его кандидатуры на пост президента ФФА. Напомним, что в сентябре (возможно, 10-15 сентября) состоятся выборы нового президента Федерации футбола Армении. С 2002 года возглавляющий организацию Рубен Айрапетян ранее заявил, что директор СНБ является лучшим кандидатом на должность президента ФФА и если Ванецян выдвинет свою кандидатуру, то он, Рубен Айрапетян, вновь выдвигаться на этот пост не будет, и поддержит кандидатуру Ванецяна. Однако еще несколько недель назад Айрапетян заявлял, что уходить с поста не собирается. "Нет такого человека, который сможет меня заставить уйти", - говорил Айрапетян.