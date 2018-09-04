Вторник, 4 Сентября 2018 12:22

АрмИнфо. "Я желаю всем спасателям поменьше работы и побольше продуктивности". Об этом в своей поздравительной речи ко Дню спасателям заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Очень важно знать, что есть профессиональные спасатели и профессиональная спасательная система. Я уже отмечал, что после перемен должно быть уважение к любому сотруднику в форме, и их должны воспринимать как родственников, так как только родственники помогают нам в беде", - отметил премьер, подчеркнув, что спасатели МЧС также, как сотрудники полиции и военные не должны вмешиваться в политические процессы.

Затем Никол Пашинян затронул также проблемы, связанные с зарплатой в госучреждениях. "Я знаю, что в МЧС есть много проблем. Несколько дней назад я получил сообщение от одного гражданина, который работает в Министерстве чрезвычайных ситуаций, он написал, что с такой зарплатой у него нет возможности жить. Я понимаю, что такие письма могут отправить не только сотрудники МЧС, но также и сотрудники полиции, и служащие ВС. Это та проблема, которую мы должны решить все вместе. Сегодня зарплаты в системе государственного управления довольно низкие, так как финансовые средства тратятся неэффективно. Хочу заметить, что мы не сразу должны жить хорошо, а затем думать об эффективности в стране. Мы должны поступить иначе - повысить эффективность траты госсредств, после чего неизбежно жизнь работающих людей улучшится", - заявил Пашинян, поблагодарив спасателей за их работу.