Вторник, 4 Сентября 2018 12:00

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении во Франции Асмик Толмаджян вручила верительные грамоты французском лидеру Эмманюэлю Макрону.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече стороны коснулись предстоящего в Ереване саммита Франкофонии в октябре текущего года, и государственного визита Макрона в Армению в его преддверии.

Собеседники очертили совместные шаги, которые необходимо предпринять для еще большего укрепления армяно-французских особенных отношений.

Посол Армении и президент Франции также обменялись мнениями о переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию протекающая в рамках Минской группы ОБСЕ.