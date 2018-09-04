Вторник, 4 Сентября 2018 11:59

АрмИнфо. Виноградари Армавирской области перекрыли трассу Армавир-Ереван и требуют пересмотра цены закупа винограда со стороны Армавирского филиала Ереванского коньячного завода "Арарат".

Сельчане утверждают, что 120-130 драмов, которые предлагает закупщик, не окупает себестоимость и те затраты, которые ими были потрачены на выращивание.

Виноградари утверждают, что заключили с Прошьянским заводом договор о закупке по цене 160 драмов за 1кг, однако после того, как ЕКЗ "Арарат" объявил цену в 140- 130 драмов, стоимость закупки снизил и Прошьянский завод и другие компании, закупающие виноград. Они утверждают, что "Арарат" диктует цену на рынке.

На место инцидента приехал замгубернатора Армавирской области Гагик Габриелян, который попытался разобраться с ситуацией. "Единой цены на закупку винограда со стороны компаний не было. Прошедшие 3-4 дня виноград закупался со стороны заводов по 160 драмов за 1кг в соответствии с качеством винограда. Сегодня коньячный завод объявил цену закупки 140 драмов, что на 10 драм выше, чем в прошлом году. Поскольку, ЕКЗ "Арарат" является основным закупщиком винограда, то остальные компании оглядываются на него при определении цены закупки. Об этом свидетельствует и нынешняя ситуация: как только "Арарат" объявил цену закупки в 140 драмов, стоимость винограда на рынке механически снизилась. Сельчане требуют возвращения прежней цены закупки - 160-170 драмов", - сказал Г.Габриелян в беседе с журналистами.

В свою очередь управляющий Армавирского филиала ЕКЗ "Арарат" Арцрун Саркисян заявил журналистам, что виноградари по сей день с жалобами к ним не обращались. "Сегодня наш завод объявил цену закупки в 140 драмов. Если у виноградарей есть какие-то требования, то завод готов рассмотреть их согласно процедуре. Мы каждый год объявляли цену, вы соглашались. В этом году виноградари не согласны с ценой. Я передам их требования руководству заводу", - отметил А.Саркисян.

Виноградари намерены держать перекрытой трассу Армавир-Ереван пока руководство ЕКЗ не даст им ответа об окончательной цене закупа винограда.