Вторник, 4 Сентября 2018 11:14

АрмИнфо. Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян провели переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза. Следующая встреча состоялась 13 июня в Москве - тогда Никол Пашинян посещал церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

1 сентября в Сочи состоялись российско-азербайджанские переговоры. Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, в частности, в ходе беседы затронули тему нагорно- карабахского урегулирования.