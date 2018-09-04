Вторник, 4 Сентября 2018 11:05

АрмИнфо. Экс-губернатор Арагацотна, брат депутата от Республиканской партии Наири Саакяна Саргис Саакян подозревается в крупномасштабных хищениях.

Согласно сообщению Полиции, в 2015 году при строительстве оросительной линии в селе Неркин Базмаберд Арагацотнского района на сумму в 30 млн драмов были допущены крупномасштабные злоупотребления.

Следствие выявило, что 19 сентября 2015 года областная администрация Арагацотна подписала договор о предоставлении строительных услуг с компанией "Гредшин" на сумму в 29 млн 100 тысяч драмов. Впоследствии компания "Гредшин" представила областной администрации фальшивый документ о завершении строительных работ с превышением финансирования. Губернатор Арагацотна Саркис Саакян, используя свои должностные полномочия в ущерб госинтересам, а также исходя из соображений личной заинтересованности, оказал воздействие на членов специально созданной комиссии по контролю за строительными работами с целью одобрения представленного компанией "Гредшин" документа.

Впоследствии 21 января 2016 года губернатор сам подписал этот документ, под которым некоторые члены комиссии так и не поставили подписи, подписи других были сфальсифицированы, остальные же подписались по принуждению. Примечательно, что документ не подписал глава спецкомиссии.

В результате этой махинации компания "Гредшин" незаконно присвоила 10 млн 660 тысяч драмов.

По фактам хищения в особо крупных размерах, должностной фальсификации, злоупотребления должностными полномочиями, повлекшее нанесение значительного ущерба государству, возбуждено уголовное дело.