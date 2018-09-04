Вторник, 4 Сентября 2018 10:25

АрмИнфо. Армяно-японские отношения можно охарактеризовать как эффективные и динамично развивающиеся. Об этом накануне в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Кано заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

В то же время, как подчеркнул глава правительства, имеются реальные возможности по повышению двусторонних отношений на новый уровень и, особенно, в направлении активизации двусторонних экономических связей.

В свою очередь, посол Японии, согласившись с премьер-министром РА о том, что взаимодействие двух государств имеет большой потенциал для развития и углубления, подчеркнул, что для него лично большая честь посетить Ереван. "Сегодня я посетил технологический центр "Тумо" и впечатлен образовательной моделью Армении. "Тумо" является тем местом, в котором мы можем вместе работать. Готовы обсудить персепективы нашего сотрудничества в экономической сфере", - сказал глава МИД Японии, слова которого цитирует пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр РА рассказал о сформировавшейся в стране новой политической и экономической ситуации, а также реализуемых реформах, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, улучшения предпринимательской среды. Министр ИД Японии приветствовал осущестивляемые в Армении демократические реформы, выразив готовность оказать правительству РА содействие в этом вопросе.

В контексте экономического сотрудничества собеседники подчеркнули важность подписанного и ратифицированного в этом году межправительственного армяно- японского соглашения "О либерализии инвестиций, поощрении и защите". Глава армянского правительства посчитал перспективным сотрудничество в таких сферах, как информационные технологии, туризм, инфраструктуры, инновации. Министр ИД Японии првитствовал инициативы Никола Пашиняна и заявил о готовности японской стороны обсудить шаги в данном направлении. Стороны подчеркнули необходимость проведения Дней культуры двух государств, отметили важность углубления межпарламентских связей. Они также достигли договоренности по разработке совместной повестки и активной работе по претворению ее в жизнь.

Премьер-министр РА высоко оценил взвешенную политику Японии по нагорно- карабахскому конфликту.