Понедельник, 3 Сентября 2018 18:58

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван", расположенный по адресу ул. Царав Ахбюр 55/15. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в этом филиале клиенты могут самостоятельно зарегистрироваться в бесплатных системах ACBA Online и ACBA Mobile, и получить онлайн консультации по интересующим вопросам. Аппараты по обмену валюты и обналичиванию средств доступны в режиме 24/7.

"В этом филиале путем самообслуживания будем осуществлять все операции по розничным услугам. Шаг за шагом посредством новейших технологий приближаем клиентов к полному самообслуживанию. Оцифровка бизнес-процессов - приоритетное направление для банка.

Местоположение филиала "Нор Аван" выбрано не случайно, в этой общине в основном проживают молодые семьи, и мы уверены, что им наши подходы близки по духу. Опыт филиала "Нор Аван" мы намерены применить и в других филиалах", - подчеркнул в своей речи на церемонии открытия Главный исполнительный директор Банка ACBA-Credit Agricole Bank Акоп Андреасян.

Видеоролик церемонии открытия оцифрованного филиала “Нор Аван” можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=dEWfJoWrW54&feature=youtu.be

По случаю открытия этого филиала стартовала #myacbabank кампания, с которой подробно можно ознакомиться по ссылке: https://www.acba.am/hy/individuals/special-offer-ind/1535698507

Отметим, что ACBA-Credit Agricole Bank по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. Банк по состоянию на 1 июля 2018г имеет 58 филиалов, из коих 41 - региональные с охватом всех областей Армении. С учетом новьоткрытого оцифрованного филиала "Нор Аван" общее число филиалов Банка на сегодня достигло 59, в том числе столичных стало 18.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP-5: общий капитал на 1 июля 2018г составил 61.7 млрд драмов (3 позиция), активы - 316.2 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 225.5 млрд (4 позиция), общие обязательства - 254.6 млрд (4 позиция). I полугодие 2018г ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 3.9 млрд драмов (3 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 44%.