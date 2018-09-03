Понедельник, 3 Сентября 2018 18:42

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию для прохождения ежегодного медобследования, однако пока есть юридический запрет со стороны органов предварительного следствия.

"На данный момент Кочарян находится в Армении. Он намерен отправиться в Германию для прохождения ежегодного медицинского обследования, однако, пока есть юридический запрет со стороны органов предварительного следствия. Защита сейчас занята устранением этих препятствий", - заявил адвокат второго президента Арам Орбелян.

Орбелян армянской службе Радио Свобода констатировал, что в отношении его подзащитного нет меры пресечения, однако его паспорт продолжает оставаться у правоохранителей.

Второй президент Армении Роберт Кочарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года. Ему инкриминируется свержение Конституционного строя. В середине августа, решением апелляционного суда Кочарян был освобожден из-под ареста на основании предписываемого Конституцией РА главам государств иммунитета. Однако, генпрокуратура Армении обратился в кассационный суд с целью пересмотра решения суда второй инстанции.