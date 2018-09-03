Понедельник, 3 Сентября 2018 18:27

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении Микаел Мелкумян 3 сентября принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Как сообщает пресс-служба парламента, Мелкумян выразил уверенность в том, что посол в ходе своей дипломатической миссии будет способствовать углублению и расширению армяно-российских дружественных отношений.

Вице-спикер отметил, что парламентская дипломатия играет большую роль в развитии межгосударственных отношений. Говоря об армяно-российских стратегических и союзнических отношениях, Мелкумян выразил обеспокоенность продажей Россией оружия Азербайджану.

Стороны также коснулись мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Микаел Мелкумян подчеркнул, что противостояние должно быть урегулировано исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. В свою очередь посол отметил важность мирного решения конфликта.

Вице-спикер Национального Собрания отметил важность сотрудничества России и Армении на международных межпарламентских площадках.

Говоря об экономических отношениях, стороны коснулись военно-промышленной, торгово-экономической, энергетической, и других сфер. Микаел Мелкумян счел необходимым предпринять шаги для содействия экономическому сотрудничеству на неправительственном уровне. Вице-спикер также подчеркнул важность установления прямых торгово-экономических связей между регионами Армении и России.