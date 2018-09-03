Понедельник, 3 Сентября 2018 18:26

АрмИнфо. Выборы в Совет старейшин Еревана должны стать самыми свободными, прозрачными и честными в истории независимой Армении. С таким заявлением выступила сегодня партия "Наследие".

"Очень важно, чтобы выборы прошли в благоприятной обстановке, в среде любви и солидарности, в соответствии с представлениями граждан о новой Армении",- говорится в заявлении. В связи с этим партия призывает лидеров всех сил, участвующих в ереванских выборах, встретиться 5 сентября и публично, в присутствии прессы, обсудить общие представления о создании достойной атмосферы для проведения выборов в среде равенства, вежливости и взаимного уважения.

Отметим, что в ереванских выборах участвуют партии "Реформистов" во главе с режиссером Артаком Аветсяном, <Демократический путь> с Мануэлем Гаспаряном, "Ереванский общественный альянс" с архитектором Анаит Тарханян, блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, которого поддерживает и Республиканская партия, <Процветающая Армения> с депутатом Наирой Зограбян, блок <Ереванцы> с депутатом Араратом Зурабяном, партия "Айк" с Геворгом Овсепяном, АРФ "Дашнакцутюн" с Микаелом Манукяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, партия "Оринц Еркир" с Мгером Шахгелдяном, "Демократический либеральный союз Армении" с Геворгом Сандаляном и <Еркир Цирани> с Заруи Постанджян.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября текущего года.