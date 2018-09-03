Понедельник, 3 Сентября 2018 17:58

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways". Об этом АрмИнфо сообщили в Генпрокуратуре РА.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Армении, в соответствии с порядком, установленным ст. 180 181 УК РА, в Главное управление Полиции по борьбе с организованной преступностью из Генпрокуратуры было направлено заявление генерального директора Qatar Airways Акбара Аль Бейкера с целью подготовки материалов. "В ходе подготовки материалов выяснилось, что 10 мая 2016 года между ЗАО "Звартноц Хендлинг", "Колбор Асет Менеджмент" и армянским филиалом Qatar Airways было подписано соглашение об оказании услуг. Согласно соглашению, "Звартноц Хендлинг" обязалась ежемесячно выплачивать $13 888 "Колбор Асет Менеджмент" для предоставления маркетинговых услуг по увеличению количества билетов на регулярные рейсы Qatar Airways. Выяснилось, что представители вышеуказанные компании не имели полномочий подписывать данный документ без уведомления и разрешения компании Qatar Airways. Есть данные, что бывший директор армянского офиса Qatar Airways скрывал факт подписания соглашения от руководства компании Qatar Airways, так как преследовал личные бизнес-интересы в "Колбор Асет Менеджмент"", - сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве информируют, что согласно налоговым счетам, в период с мая 2016 года по ноябрь 2017 года, "Звартноц Хендлинг" перечислил "Колбор Асет Менеджмент" 116.440.103 драм или $242.335, однако

исполнительные акты о проделанной работе составлены не были, факт осуществления работы ни коем образом не был обоснован. "Принимая во внимание тот факт, что на основе подготовленных материалов, получены данные о злоупотреблении сотрудниками торговых организаций своими должностными обязанностями, и нанесении ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways", 31 августа Генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело по статье 214 ч.1 УК РА. Дело направленно в Следственный комитет РА для предварительного расследования", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.