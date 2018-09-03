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АрмИнфо. Казахстан стал лидером на фармакологическом рынке России.
Как сообщает CA-NEWS (KZ) со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ, более 5 лет Беларусь для России была признанным лидером в сфере медицинских препаратов. Абсолютное большинство продаваемых лекарств приходило в Москву и провинцию из Минска. Однако в этом году пьедестал сменил позиции призеров. Астана, которая и до этого входила в пятерку стратегических партнеров России, вырвалась на первое место.
По словам российских аналитиков, Казахстан пошел по простому и оттого рациональному пути. Среди новых препаратов, поступающих на российский рынок, крайне мало таких, которые в действительности являются инновационными. Синтез принципиально новых лекарственных веществ в целом явление редкое. В этом бизнесе главное не столько новое, сколько хорошо сделанное старое.
Одна из важнейших тенденций последнего времени – разработка новых форм лекарственных препаратов: трансдермальных и ингаляционных. Особое внимание уделяется селективному введению препарата, целевой доставке к месту воздействия. Именно в этих вопросах, по мнению аналитиков, и преуспела Астана. Но несмотря на потерю фармакологической Москвы, Минск пока остается лидером фармрынка ЕАЭС.
В то же время эксперты отмечают, что прямой борьбы между Минском и Астаной нет. Страны специализируются на поставках лекарств различных модификаций. Третьим звеном в этой цепи являются и российские фармкомпании – именно с ними приходится конкурировать белорусским и казахстанским фирмам.
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|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
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|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
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|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
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|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
|Таро Коно: Япония решила либерализовать визовый режим с Арменией
|Министр ИД Японии: Для меня большая честь способствовать развитию дипломатических отношений с Арменией
|Роберт Кочарян покинул Армению
|Глава МИД Армении анонсировал открытие прямого рейса между Ереваном и Токио
|Виген Саркисян Айку Марутяну: В самом начале предвыборной кампании вы продемонстрировали свою политическую несостоятельность
|Эрдоган: Турция продолжит вносить посильный вклад в урегулирование карабахского конфликта с учетом "территориальной целостности" Азербайджана
|Глава МИД Японии посетил "Цицернакаберд"
|В рамках дела по событиям 1 марта предъявлены обвинения некоторым руководителям Полиции РА
|Пашинян обратился к проблеме уборки мусора в Ереване
|Лавров: России важно услышать, как новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране
|Пашинян надеется на скорейшую либерализацию визового режима с ЕС после бархатной революции в Армении
|Сотрудники торгового центра "Аринч мол" вышли на акцию протеста, требуя снижения цен на импортируемую одежду
|Пашинян: Пока рано делать окончательных выводов относительно деятельности "Лидиан Армения"
|В ближайшее время предусмотрена встреча Пашинян-Путин
|Азербайджанские ВС накануне вновь открыли огонь в направлении приграничных армянских сел Воскеван и Баганис
|Пашинян работает над конституционными поправками по самороспуску парламента
|Пашинян поздравил арцахцев с Днем независимости
|Погиб военнослужащий АО Арцаха
|Президент Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили вопросы взаимодействия
|Армения и Арцах обсудили вопросы осуществления ряда совместных программ
|Президент Арцаха принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 27-летию провозглашения НКР
|Бако Саакян: Арцах вместе с Арменией и Диаспорой уверенным шагом идет по пути строительства свободного, суверенного и демократического государств
|Beeline Стартап Инкубатор набирает новые стартапы для 2-го инкубационного цикла
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в Арцах
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Постоянный представитель РА в ООН: Приоритетами в переговорном процессе по карабахскому конфликту для армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха
|В Президентском дворце Армен Саркисян поздравил школьников с Днем знаний
|Один из участников нападения на особняк бывшего главы Кассационного суда оказался сотрудником полиции
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Кассационный суд
|Посол: Для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение
|В новой Армении определяющим фактором в системе школьного образования должны стать не оценки, а знания - премьер-министр
|Премьер-министр РА: Не существует схожих конфликтов, к каждому их них необходимо подходить осторожно
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го сентября
|Премьер: В действиях Армении в отношении Грузии не существует недосказанности и негативного элемента
|ЦИК пригласит на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем
|Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении
|В Ереване ждут главу грузинского правительства
|Делегация армянского парламента примет участие в мероприятиях, посвященных независимости Арцаха
|Министр РА: В армяно-иранских отношениях имеется большой потенциал для доведения экономических связей до уровня политического взаимодействия
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