Понедельник, 3 Сентября 2018 16:34

АрмИнфо. Казахстан стал лидером на фармакологическом рынке России.



Как сообщает CA-NEWS (KZ) со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ, более 5 лет Беларусь для России была признанным лидером в сфере медицинских препаратов. Абсолютное большинство продаваемых лекарств приходило в Москву и провинцию из Минска. Однако в этом году пьедестал сменил позиции призеров. Астана, которая и до этого входила в пятерку стратегических партнеров России, вырвалась на первое место.

По словам российских аналитиков, Казахстан пошел по простому и оттого рациональному пути. Среди новых препаратов, поступающих на российский рынок, крайне мало таких, которые в действительности являются инновационными. Синтез принципиально новых лекарственных веществ в целом явление редкое. В этом бизнесе главное не столько новое, сколько хорошо сделанное старое.

Одна из важнейших тенденций последнего времени – разработка новых форм лекарственных препаратов: трансдермальных и ингаляционных. Особое внимание уделяется селективному введению препарата, целевой доставке к месту воздействия. Именно в этих вопросах, по мнению аналитиков, и преуспела Астана. Но несмотря на потерю фармакологической Москвы, Минск пока остается лидером фармрынка ЕАЭС.



В то же время эксперты отмечают, что прямой борьбы между Минском и Астаной нет. Страны специализируются на поставках лекарств различных модификаций. Третьим звеном в этой цепи являются и российские фармкомпании – именно с ними приходится конкурировать белорусским и казахстанским фирмам.

