Понедельник, 3 Сентября 2018 15:58

АрмИнфо. Последние внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны. Об этом 3 сентября, в ходе своего визита в образовательный центр им. Мхитара Себастаци заявил президент Армении Армен Саркисян.

Президент, в частности, отметил: "Рейтинг Армении возрос, и интерес к нашей стране вполне понятен. События, произошедшие в стране, революционные перемены произошли без жертв, без насилия, с улыбкой и танцами. Это исключительное явление во всем мире. Армяне как в Ереване, так и во всем мире, по большей части, были очень рады и имели большие надежды", - отметил Саркисян.

По словам президента, то, что произошло в Армении, было уникальным явлением также для международной общественности. "Мир видел революции в Украине, Грузии и Египте. Однако они были совершенно другими", - отметил Саркисян, добавив, что это еще раз подтвердило тот факт, что наш народ является уникальным.

По мнению Армена Саркисяна несмотря на наличие большой радости есть также ожидания, которые нельзя не оправдать. Формирование отношения к стране является результатом многолетней работы.