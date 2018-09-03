Понедельник, 3 Сентября 2018 15:52

АрмИнфо. Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить", но это внутреннее дело этой страны. Об этом заявил 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты. Мы считаем это внутренним делом Армении. И хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона и конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Министр сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в странах, с которыми Москва поддерживает союзнические отношения и стратегическое партнерство, была стабильной, "чтобы внутренние процессы развивались в конституционном русле и были благоприятные возможности для развития экономики, улучшения социальной сферы". "Это все то, что мы пытаемся делать и через наше интеграционное экономическое объединение - Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в плане безопасности - ОДКБ. Внимательно следили за теми событиями, которые развернулись уже после вступления в силу конституционной нормы о том, что все основные полномочия переходят премьер- министру, которого избирает парламент страны. Мы не делали никаких движений или заявлений, которые могли бы даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела. Не могу сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом", - резюмировал Лавров.