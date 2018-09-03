Понедельник, 3 Сентября 2018 15:28

АрмИнфо. В рамках Саммита Совета тюркоязычных государств в Кыргызстане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ряд инициатив, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во-первых, торгово-экономические отношения между странами-членами Тюркского совета необходимо углублять посредством конкретных шагов, подчеркнул Глава государства. «Прежде всего, необходимо в полной мере использовать транзитный потенциал наших стран. Мы, расположенные вдоль одного пояса страны, являющимся золотым мостом, соединяющим запад и восток, север и юг. Это большое преимущество. Очевидно, что принятая недавно в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря также будет способствовать повышению транзитного потенциала нашего региона». Координация действий в этой сфере позволила бы увеличить эффективность наших транспортно-транзитных проектов, считает Нурсултан Назарбаев. «Поэтому в рамках встреч министров транспорта и морских администраций государств Тюркского совета необходимо проводить активную работу по упрощению тарифной политики и административных процедур», - добавил Президент РК.

Во-вторых, странам Тюркского совета необходимо совместно использовать возможности МФЦА «Астана». «Для превращения центра в региональный хаб мы, используя новые технологии, создаем все условия для развития финансовых инструментов, концентрации капитала и привлечения известных инвесторов и финансовых экспертов. В связи с этим призываем вас активно использовать услуги этого центра», - предложил Нурсултан Назарбаев.

В-третьих, в Казахстане успешно реализуется программа «Рухани жаңғыру». «По моему поручению разработан новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Переход Казахстана на латинскую графику - это хорошая новость, которая сблизит письменность тюркоязычных стран. В рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуется проект «100 новых лиц Казахстана». В связи с этим предлагаю в рамках Тюркского совета также рассмотреть возможность реализации проекта «100 выдающихся личностей Тюркского мира», - продолжил Президент Казахстана.

В-четвёртых, Туркестан всегда находился в центре тюркского мира и духовного, и социального. «Моим указом была создана Туркестанская область. Туркестан получил статус центра новой области. Этот город имеет многовековую историю. Это историческое событие, которое укрепит нашу общность и единство. Сейчас мы начали строительство областного центра и приветствуем, если вы примете в этом участие», - добавил также Глава государства. В-пятых, следует активизировать работу, касающуюся молодежной политики. «Предлагаю организовать форум молодых лидеров Тюркского совета на системной основе. В рамках него необходимо предусмотреть проведение научных конференций, семинаров и других мероприятиях. Помимо этого, необходимо продумать организацию этнографических экспедиций молодежи в уникальные исторические места тюркского мира», - сказал Н. Назарбаев. Данные меры сблизят нашу молодежь и будут способствовать углублению их знаний о культурных особенностях наших стран, уверен Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах оптимизации и повышения эффективности деятельности управляющих органов Тюркского совета.