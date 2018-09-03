Понедельник, 3 Сентября 2018 15:19

АрмИнфо. Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен. Об этом 3 сентября журналистам заявил министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, комментируя акцию протеста сотрудников вещевого рынка одежды "Ариндж молл", требующих сохранения растаможки в килограммах, независимо от ее реальной цены.

Ранее таможенное оформление "челночных торговцев" (мелкие партии одежды и прочих товаров) проводила компания "Норфолк консалтинг", созданная при участии прежних руководителей Комитета госдоходов . Растаможку торговцы могли проводить только у этой компании. Взамен "Норфолк" занижал таможенную стоимость товаров, разрешая торговцам платить меньше пошлин. В частности, одежда оформлялась не поштучно, а на килограммы. С июля этот порядок не действует, и товар нужно оформлять по всем правилам. Вместе с тем, с него приходится платить и все причитающиеся налоги. Как подчеркнул Арцвик Минасян, прежний порядок растаможки был несправедливым. Вдобавок, он бьет и по местному производителю. Министр напомнил, что в Комитете госдоходов созданы подразделения, которые помогут небольшим импортерам с оформлением грузов. Отметим, сегодня торговцы с вещевого рынка одежды "Ариндж молл" провели пикет у здания правительства Армении, требуя сохранить растаможку на килограммы ($3 за килограмм одежды, независимо от ее реальной стоимости), поскольку при нынешних ставках стоимость товара значительно повышается.