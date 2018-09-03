Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, 4-го сентября после полудня в областях Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и Арцахе ожидается кратковременный дождь с грозой. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 5-6 сентября температура воздуха повысится на 2-3 градуса. В Ереване 3 сентября днем, а также с 4 по 8 ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +32 до +35 градусов тепла.

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