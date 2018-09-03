Понедельник, 3 Сентября 2018 15:02

АрмИнфо. Армения не должна обижаться на Россию за взаимодействие с Азербайджаном. Подобную точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, коснувшись встречи Путин-Алиев в Сочи 1 сентября.

Он напомнил, что Россия осуществляет многовекторную политику, и подобного рода встречи вовсе не означают, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта могут произойти негативные процессы. "Полагаю, что взаимодействие России с Азербайджаном также является гарантией стабильности в регионе. Хотя мы неоднократно заявляли, что нельзя сотрудничать с Азербайджаном в оборонной сфере, так как это террористическое государство", - отметил Бабаян, и в этом контексте он напомнил, что азербайджанские наемники считаются одним из самых жесточайших, что было доказано и в боях в Сирии, Афганистане и других конфликтных зонах.

Представитель президента Арцаха также констатировал, что Россия после известных апрельских событий 2016 года, пересмотрела свою позицию по вопросу продажи вооружения Азербайджану, и заявления Алиева носят более декларативный характер. "Мы будем надеяться, что Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку, и если даже Азербайджан закупит у российской стороны новое вооружение, то и Армения получит их более современную модификацию", - сказал Бабаян.

Он также выразил убеждение, что Армения должна продолжить комплементарную политику. "Мы просто обязаны поддерживать нормальные отношения как с Россией, где у нас самая большая община, так и США, Ираном и другими странами. Нельзя не учитывать интересы наших соотечественников за рубежом. Также нельзя забывать, что у нас в соседях такие страны как Турция и Азербайджан", - резюмировал Бабаян.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 сентября в Сочи после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что республика закупила российскую продукцию военно-технического назначения на сумму более 5 миллиардов долларов США. "И это имеет тенденцию к росту", - отметил Алиев. Он добавил, что Азербайджан сейчас продолжает модернизацию своих Вооруженных сил.

Он также подчеркнул, что обсудил с российским коллегой вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику.