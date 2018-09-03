Понедельник, 3 Сентября 2018 15:01

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 3 сентября принял посла Сирии в Армении Могаммеда Хадж Ибрагима.

Как сообщает пресс-служба парламента, Баблоян отметил, что Армения, имея много общего с Сирией и учитывая дружеские отношения между странами, продолжает активно сотрудничать со страной, как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах. Спикер парламента выразил уверенность в том, что в ходе своей деятельности посол будет способствовать развитию и укреплению армяно-сирийских отношений, в политической, торгово-экономической и других сферах. Баблоян также выразил готовность оказать послу содействие в его будущих инициативах, направленных на углубление сотрудничества между странами. Председатель Национального Собрания отметил важность развития межпарламентского сотрудничества.

Баблоян выразил благодарность народу Сирии за его усилия в направлении признания Геноцида Армян 1915 года.

Затронув внутриполитическую ситуацию в обеих странах, спикер выразил надежду на то, что в ближайшее время в Сирии установится мир и внутриполитическая стабильность. Ара Баблоян отметил, что Армения готова участвовать в восстановительных работах в Сирии.

В свою очередь Могаммед Хадж Ибрагим заверил, что сделает все возможное для всестороннего развития отношений между Арменией и Сирией. Посол высоко оценил сотрудничество между двумя странами, отметив, что у них есть нереализованный потенциал в сфере экономики, в этом контексте подчеркнув роль армянской общины Сирии. "Все то, что перетерпел народ Сирии за последние годы, похоже на то, что случилось с армянами Западной Армении", - заключил посол.