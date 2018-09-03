Понедельник, 3 Сентября 2018 14:26

АрмИнфо. Глава фонда "Мартик ", экс-вице-премьер Арцаха (НКР), советник президента НКР Артур Агабекян, который проходит в качестве обвиняемого по делу о хищениях в возглавляемом им фонде, сегодня по Facebook выступил с призывом к гражданам продолжить перечисления на счет фонда.

Он выразил надежду на то, что число участников фонда достигнет 1 млн. При этом он выразил свою благодарность экс-премьеру Арцаха Араику Арутюняну и другим друзьям, выступившим с предложением о создании депозитного фонда, на который будет перечислена сумма, недостающая, по версии следствия, на счету фонда "Мартик". Агабекян заявил, что необходимости в открытии депозитного фонда нет.

Далее он обратился к заявлениям о том, что многих участников фонда буквально заставляли делать пожертвования. "Если такие люди действительно есть, то пусть обратятся к нам, и мы попытаемся вернуть пожертвованную ими сумму. Или же они могут обратиться в следственный орган",- отметил Агабекян.

Отметим, что следственный орган возбудил уголовное дело по фактам хищений из фонда "Мартик", начиная с самого дня его создания в 2002 году. По версии следствия, только за 2012-2018 года из фонда было растрачено более 54 млн драмов. Согласно материалам дела, эти деньги были потрачены на угощения в ресторанах, во многих случаях принадлежащих самому Агабекяну, приобретение дорогих подарков. Сам Агабекян вину не признает.

Фонд "Мартик" занимается реализацией образовательных и социальных рограмм для военнослужащих.