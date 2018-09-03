Понедельник, 3 Сентября 2018 14:13

АрмИнфо. Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, то будьте добры займитесь делом. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян после прямого эфира премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ашотян, в частности, отметил: "Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство работает над пакетом конституционных изменений, который приведет к самороспуску Национального Собрания. Было бы замечательно, если бы это правительство, наконец, сконцентрировалось на выполнении своих прямых обязанностей и занималось воплощением в жизнь ожиданий народа, улучшением жизни граждан страны, укрепило сферу безопасности Армении и Арцаха, осуществляло эффективную внешнюю политику, развивало демократию.

Национальное Собрания не виновато в том, что у вас по сей день ничего не получилось и такими темпами вряд ли что-то получится. Если вы хотите долгое время занимать должность премьер-министра, то будьте добры, займитесь делом", - заключил Ашотян. Отметим, что накануне во время видеообращения Пашинян заявил, что правительство разрабатывает проект конституционных реформ по самороспуску парламента. По его словам, парламентские выборы должны пройти не позже начала июня 2019 года.