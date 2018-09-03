|Песков анонсировал дату встречи Путин-Пашинян
|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
|Армения и Япония обсуждают перспективы сотрудничества
|В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО НКР Вазген Хачатрян
|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
|ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван"
|Адвокат: Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию на ежегодное медобследование
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили перспективы сотрудничества
|Партия "Наследие" призывает силы, участвующие в ереванских выборах, разработать общие подходы по их проведению
|Армен Саркисян отозвал посла Армении в Украине с занимаемой должности
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
|Армен Саркисян: Внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны
|Лавров: Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить"
|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
|Таро Коно: Япония решила либерализовать визовый режим с Арменией
|Министр ИД Японии: Для меня большая честь способствовать развитию дипломатических отношений с Арменией
|Роберт Кочарян покинул Армению
|Глава МИД Армении анонсировал открытие прямого рейса между Ереваном и Токио
|Виген Саркисян Айку Марутяну: В самом начале предвыборной кампании вы продемонстрировали свою политическую несостоятельность
|Эрдоган: Турция продолжит вносить посильный вклад в урегулирование карабахского конфликта с учетом "территориальной целостности" Азербайджана
|Глава МИД Японии посетил "Цицернакаберд"
|В рамках дела по событиям 1 марта предъявлены обвинения некоторым руководителям Полиции РА
|Пашинян обратился к проблеме уборки мусора в Ереване
|Лавров: России важно услышать, как новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране
|Пашинян надеется на скорейшую либерализацию визового режима с ЕС после бархатной революции в Армении
|Сотрудники торгового центра "Аринч мол" вышли на акцию протеста, требуя снижения цен на импортируемую одежду
|Пашинян: Пока рано делать окончательных выводов относительно деятельности "Лидиан Армения"
|В ближайшее время предусмотрена встреча Пашинян-Путин
|Азербайджанские ВС накануне вновь открыли огонь в направлении приграничных армянских сел Воскеван и Баганис
|Пашинян работает над конституционными поправками по самороспуску парламента
|Пашинян поздравил арцахцев с Днем независимости
|Погиб военнослужащий АО Арцаха
|Президент Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили вопросы взаимодействия
|Армения и Арцах обсудили вопросы осуществления ряда совместных программ
|Президент Арцаха принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 27-летию провозглашения НКР
|Бако Саакян: Арцах вместе с Арменией и Диаспорой уверенным шагом идет по пути строительства свободного, суверенного и демократического государств
|Beeline Стартап Инкубатор набирает новые стартапы для 2-го инкубационного цикла
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в Арцах
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Постоянный представитель РА в ООН: Приоритетами в переговорном процессе по карабахскому конфликту для армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха
|В Президентском дворце Армен Саркисян поздравил школьников с Днем знаний
|Один из участников нападения на особняк бывшего главы Кассационного суда оказался сотрудником полиции
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Кассационный суд
|Посол: Для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение
|В новой Армении определяющим фактором в системе школьного образования должны стать не оценки, а знания - премьер-министр
|Премьер-министр РА: Не существует схожих конфликтов, к каждому их них необходимо подходить осторожно
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го сентября
|Премьер: В действиях Армении в отношении Грузии не существует недосказанности и негативного элемента
|ЦИК пригласит на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем
|Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении
|В Ереване ждут главу грузинского правительства
|Делегация армянского парламента примет участие в мероприятиях, посвященных независимости Арцаха
|Министр РА: В армяно-иранских отношениях имеется большой потенциал для доведения экономических связей до уровня политического взаимодействия
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Артура Асатряна (Дона Пипо)
АрмИнфо. Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, то будьте добры займитесь делом. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян после прямого эфира премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ашотян, в частности, отметил: "Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство работает над пакетом конституционных изменений, который приведет к самороспуску Национального Собрания. Было бы замечательно, если бы это правительство, наконец, сконцентрировалось на выполнении своих прямых обязанностей и занималось воплощением в жизнь ожиданий народа, улучшением жизни граждан страны, укрепило сферу безопасности Армении и Арцаха, осуществляло эффективную внешнюю политику, развивало демократию.
Национальное Собрания не виновато в том, что у вас по сей день ничего не получилось и такими темпами вряд ли что-то получится. Если вы хотите долгое время занимать должность премьер-министра, то будьте добры, займитесь делом", - заключил Ашотян. Отметим, что накануне во время видеообращения Пашинян заявил, что правительство разрабатывает проект конституционных реформ по самороспуску парламента. По его словам, парламентские выборы должны пройти не позже начала июня 2019 года.
|Песков анонсировал дату встречи Путин-Пашинян
|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
|Армения и Япония обсуждают перспективы сотрудничества
|В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО НКР Вазген Хачатрян
|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
|ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван"
|Адвокат: Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию на ежегодное медобследование
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили перспективы сотрудничества
|Партия "Наследие" призывает силы, участвующие в ереванских выборах, разработать общие подходы по их проведению
|Армен Саркисян отозвал посла Армении в Украине с занимаемой должности
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
|Армен Саркисян: Внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны
|Лавров: Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить"
|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
|Таро Коно: Япония решила либерализовать визовый режим с Арменией
|Министр ИД Японии: Для меня большая честь способствовать развитию дипломатических отношений с Арменией
|Роберт Кочарян покинул Армению
|Глава МИД Армении анонсировал открытие прямого рейса между Ереваном и Токио
|Виген Саркисян Айку Марутяну: В самом начале предвыборной кампании вы продемонстрировали свою политическую несостоятельность
|Эрдоган: Турция продолжит вносить посильный вклад в урегулирование карабахского конфликта с учетом "территориальной целостности" Азербайджана
|Глава МИД Японии посетил "Цицернакаберд"
|В рамках дела по событиям 1 марта предъявлены обвинения некоторым руководителям Полиции РА
|Пашинян обратился к проблеме уборки мусора в Ереване
|Лавров: России важно услышать, как новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране
|Пашинян надеется на скорейшую либерализацию визового режима с ЕС после бархатной революции в Армении
|Сотрудники торгового центра "Аринч мол" вышли на акцию протеста, требуя снижения цен на импортируемую одежду
|Пашинян: Пока рано делать окончательных выводов относительно деятельности "Лидиан Армения"
|В ближайшее время предусмотрена встреча Пашинян-Путин
|Азербайджанские ВС накануне вновь открыли огонь в направлении приграничных армянских сел Воскеван и Баганис
|Пашинян работает над конституционными поправками по самороспуску парламента
|Пашинян поздравил арцахцев с Днем независимости
|Погиб военнослужащий АО Арцаха
|Президент Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили вопросы взаимодействия
|Армения и Арцах обсудили вопросы осуществления ряда совместных программ
|Президент Арцаха принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 27-летию провозглашения НКР
|Бако Саакян: Арцах вместе с Арменией и Диаспорой уверенным шагом идет по пути строительства свободного, суверенного и демократического государств
|Beeline Стартап Инкубатор набирает новые стартапы для 2-го инкубационного цикла
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в Арцах
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Постоянный представитель РА в ООН: Приоритетами в переговорном процессе по карабахскому конфликту для армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха
|В Президентском дворце Армен Саркисян поздравил школьников с Днем знаний
|Один из участников нападения на особняк бывшего главы Кассационного суда оказался сотрудником полиции
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Кассационный суд
|Посол: Для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение
|В новой Армении определяющим фактором в системе школьного образования должны стать не оценки, а знания - премьер-министр
|Премьер-министр РА: Не существует схожих конфликтов, к каждому их них необходимо подходить осторожно
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го сентября
|Премьер: В действиях Армении в отношении Грузии не существует недосказанности и негативного элемента
|ЦИК пригласит на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем
|Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении
|В Ереване ждут главу грузинского правительства
|Делегация армянского парламента примет участие в мероприятиях, посвященных независимости Арцаха
|Министр РА: В армяно-иранских отношениях имеется большой потенциал для доведения экономических связей до уровня политического взаимодействия
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Артура Асатряна (Дона Пипо)
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
|Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы