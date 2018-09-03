Понедельник, 3 Сентября 2018 14:12

АрмИнфо. Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет документы необходимые для изменения режима содержания под стражей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 2-го сентября в прямом эфире.

"Де-юре режим содержания осужденного изменяется, осужденный 24 часа находится на воле, но время от времени он должен отмечаться в полицейском участке. Именно таким образом осужденные по тому же делу Липарит Петросян и Вардан Варданян находятся на свободе, но Шант Арутюнян отказывается от этого ",- сказал Никол Пашинян. " Я беседовал с Арутюняном, и он потребовал, чтобы его оправдали. Я сказал, что не вмешиваюсь в судебные дела и не могу повлиять на решение суда, поскольку это станет повторением практики прежних властей, мы должны иметь независимую судебную систему. Я отметил, что сам был освобожден по УДО и будет неприемлемо, если я буду сидеть на кресле премьер-министра, а он в тюрьме и попросил Арутюняна подписать документы, выйти из тюрьмы и на свободе бороться за свое оправдание. Шант Арутюнян окажется на свободе, как только сам этого пожелает", - дополнил Пашинян отметив, что попросил сына Арутюняна Шагена уговорить отца освободиться по УДО.

Отметим, что в ответ на это заявление Пашиняна Арутюнян выступил с предложением дать ему возможность провести в УИУ пресс-конференцию. "Если мне не будет дана подобная возможность, значит нынешние власти действуют наподобие прежнего режима, который сами так критиковали. Мне в 2015 году было отказано общаться с прессой, находясь в тюрьме",- заявил Арутюнян.

Сегодня с требованием об освобождении и оправдании политзаключенного Арутюняна выступила группа "Сасна црер", которая считает, что для этого есть все правовые обоснования. "Все остальное является попыткой бросить пыль в глаза общественности",- говорится в заявлении.

Отметим, что 5 ноября 2013 года Шант Арутюнян и несколько его единомышленников инициировали шествие с лозунгом <Я начинаю революцию ценностей>, которое, однако, было прервано на площади Маштоца, где между полицейскими и демонстрантами произошли столкновения. По этому делу были осуждены 14 человек, в том числе несовершеннолетний сын Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян, который впоследствии был освобожден. На днях Шаген для освобождения своего отца дал новым властям Армении время до 7 октября. В противном случае, заявил он, последствия для властей будут непредсказуемыми.