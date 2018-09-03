Понедельник, 3 Сентября 2018 14:12

АрмИнфо. Япония придает важность развитию отношений с дружественной Арменией. Об этом 3 сентября на совместной пресс- коференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил глава МИД Японии Таро Коно.

По словам японского министра, он обсудил с армянским коллегой перспективные направления взаимодействия, одним из которых является переподготовка кадров, в частности молодых дипломатов и юристов. "Япония также решила либерализовать визовый режим с Арменией. Кроме того, мы намерены оказать содействие международным усилиям по проведению внеочередным парламентских выборов в Армении. С точки зрения экономического взаимодействия, сферы информационных технологий, туризм и инновации будут приоритетными в нашем сотрудничестве. В феврале текущего года, мы уже подписали инвестиционный договор с Арменией (соглашение о либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций - Ред.)", - отметил японский министр.

При этом он подчеркнул, что Япония придает важное значение установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Коно также коснулся ситуации в Северной Кореей, и подчеркнул важность реализации соответствующих резолюций Совбеза ООН.